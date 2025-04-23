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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
5921
Час на прочитання
1 хв

У Трампа зробили заяву про можливість виходу США з процесу переговорів

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Речниця Білого дому Керолайн Левітт прокоментувала нещодавні заяви держсекретаря Марко Рубіо про можливість виходу США з процесу переговорів щодо війни в Україні в разі «негативного сценарію».

Про це вона повідомила на пресконференції.

З її слів, президент США Дональд Трамп налаштований на досягнення миру. Наразі Вашингтон вважає, що процес «рухається в правильному напрямку».

«Він (Трамп - Ред.) хоче, щоб ця війна завершилася. Хоче зупинити вбивства з обох сторін. І про це він говорить не вперше. Президент розчарований діями обох сторін, але водночас вірить, що мир можливий», - заявила Левітт.

Дата публікації
Кількість переглядів
5921
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