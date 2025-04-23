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У Трампа зробили заяву про можливість виходу США з процесу переговорів
Речниця Білого дому Керолайн Левітт прокоментувала нещодавні заяви держсекретаря Марко Рубіо про можливість виходу США з процесу переговорів щодо війни в Україні в разі «негативного сценарію».
Про це вона повідомила на пресконференції.
З її слів, президент США Дональд Трамп налаштований на досягнення миру. Наразі Вашингтон вважає, що процес «рухається в правильному напрямку».
«Він (Трамп - Ред.) хоче, щоб ця війна завершилася. Хоче зупинити вбивства з обох сторін. І про це він говорить не вперше. Президент розчарований діями обох сторін, але водночас вірить, що мир можливий», - заявила Левітт.