У Трампа зробили заяву про нові санкції проти Росії: запровадить чи ні

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп не хоче запроваджувати нові санкції проти Росії, він більше виступає за дипломатію. Однак, американський лідер готовий це зробити у разі необхідності.

Про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт.

Левітт вказала на одну з найкращих рис стилю ведення переговорів Трампа. Йдеться про те, що президент США чинить дуже мудро і не афішує свої можливі майбутні кроки.

Реклама

«Звичайно, у президента є в розпорядженні безліч інструментів, які він може використовувати в разі потреби, але він завжди говорив, що дипломатія і переговори є його основним способом покласти край цій війні (РФ проти України — ред.)», — висловилась речниця Білого дому.

Вона зазначила, що саме цим Трамп і займатиметься 15 серпня під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у штаті Аляска.

«Але, безумовно, є санкції та багато інших заходів, які президент може використовувати, якщо це буде необхідно. Не те щоб він цього хотів, але він готовий до цього», — сказала Левітт.

«Однак, повторюся, дипломатія і переговори завжди були основним методом цього президента. І це частина його згоди на прохання президента Росії провести завтра особисту зустріч», — додала прессекретарка.

Реклама

Нагадаємо, напередодні міністр фінансів США Скотт Бессент заявив — якщо переговори Трампа з Путіним на Алясці будуть невдалими, Вашингтон може посилити прямі американські санкції проти Росії та збільшити вторинні мита проти торговельних партнерів Москви.

До слова, 13 серпня Трамп заявив, що не обговорюватиме з Путіним на Алясці територіальний поділ України, натомість йтиметься про припинення вогню.