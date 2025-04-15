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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
1 хв

У Трампа зробили заяву про партнерство Путіна із США та Євросоюзом

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що існує шанс змінити відносини Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналіста, повідомляють Новини.LIVE.

З його слів, “партнерство створює стабільність”.

“Я вірю, що є шанс змінити відносини Росії та США через через вигідні комерційні можливості. Партнерство створює стабільність”,

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