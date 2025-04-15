- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 55
- Час на прочитання
- 1 хв
У Трампа зробили заяву про партнерство Путіна із США та Євросоюзом
Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що існує шанс змінити відносини Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки.
Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналіста, повідомляють Новини.LIVE.
З його слів, “партнерство створює стабільність”.
“Я вірю, що є шанс змінити відносини Росії та США через через вигідні комерційні можливості. Партнерство створює стабільність”,