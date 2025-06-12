У Трампа зробили заяву про його "червоні лінії" щодо війни Путіна проти України

Дональд Трамп, Володимир Путін і Кіт Келлог / © ТСН.ua

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Спецпредставник президента США Кіт Келлог відповів на запитання, яку «червону межу» має перетнути президент Росії Володимир Путін, перш ніж Дональд Трамп скаже: «Досить, ми вживаємо заходів».

Про це Келлог розповів на форумі Фонду Маршалла у Брюсселі.

«Я знаю, що президент Трамп має побоювання щодо того, куди це все призведе, головним чином через людський вимір. Але єдиний, хто дійсно знає, куди це приведе, де це перетне межу, це Трамп. Це в його голові. І він, говорячи, що все це зайшло занадто далеко, — це жахливі втрати життів, бомбардування, які ми бачимо в Києві, вбивства невинних людей, жінок і дітей, — це впливає на нього«, — висловився представник американського лідера.

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Він додав, що Трамп «не вірить у те, що ми з вами традиційно називаємо червоною лінією».

«Він взагалі туди не заходить. У нього будуть занепокоєння щодо того, куди це все веде. Але я думаю, що це повертається до особистої сторони справи, де він хоче поговорити з Путіним і розмірковує: як мені встановити ці стосунки з Путіним? І як нам вийти з цього дипломатичним шляхом?», — розповів Келлог.

Він акцентував, що одна з речей, на яку звертає увагу Трамп, — це втрати. За словами посадовця, втрати Росії та України вбитими і пораненими сягають понад 1,2 млн військових.

«Президент Зеленський веде війну за національне виживання на своїй власній землі. І саме це зробив Авраам Лінкольн. І коли ви це бачите, ви повинні оцінити проблеми, з якими вони стикаються зараз на землі. Іноді ми цього не бачимо. Ми не ставимо себе на їхнє місце, і не бачимо, як з цього вийти», — розповів представник Трампа.

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Переговори про завершення війни

У контексті припинення війни в Україні Келлог нагадав, що протягом останніх кількох місяців представники США брали участь у технічних зустрічах у Джидді, Ер-Ріяді, Парижі, Лондоні, Стамбулі. За його словами, Україна та РФ не отримають усе, чого хочуть.

«І ми прийшли до того, що називаємо переліком умов. Ми вважаємо, що українці запропонували те, що ми називаємо дуже розумним планом, розумною темою для обговорення. Але обидві сторони не отримають все, чого хочуть. Тож питання в тому, як досягти балансу? Чи можемо ми об’єднати їх (позиції України та РФ — ред.) і просунутися далі, щоб досягти позитивного результату? Ми вважаємо, що можемо», — висловився спецпредставник президента США.

На його думку, є достатньо елементів, які можна опрацювати, щоб хоча б зібрати лідерів у кімнаті, посидіти та поговорити з ними.

Келлог сказав, що наступна зустріч української та російської делегацій знову, ймовірно, буде технічною. Водночас, він вважає, що ще можливо досягти мирної угоди.

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«Ми взяли український список. Потім те, що називається російським меморандумом, і зібрали їх разом. Як об’єднати ці два документи? Ми вважаємо, що ще можна дійти до мирної угоди. Ми говоримо про те, що я називаю всеохоплюючим припиненням вогню в повітрі, на морі та на землі. А потім ми хочемо повернути дітей, полонених, і зробити припинення вогню сталим, довгостроковим, не лише для українців, а й для Європи. А потім спробувати повернути росіян до того, що я б назвав „лігою справжніх націй“. Ми не хочемо, щоб війна знову почалася через три, чотири чи п’ять років«, — зазначив представник Трампа.

За його словами, росіяни хочуть почати з мирної угоди та поступово перейти до припинення вогню.

«Президент Трамп дав нам вказівки, куди ми маємо рухатися, і саме цього ми намагаємося досягти», — резюмував Келлог.

Нагадаємо, американські конгресмени підготували законопроєкт про нові санкції проти РФ: йдеться про 500-відсоткові мита для країн, які купують російські енергоносії. Але Трам заявив, що застосує додаткові санкції проти Росії тільки тоді, «якщо це буде необхідно». Він називає цей законопроєкт «дуже жорстким».

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Президент США також заявив, що його остання розмова з Путіним 4 червня «була хорошою», «але поки що нічого з цього не вийшло». Трамп вкотре назвав війну РФ проти України «надзвичайно жорстокою» і зауважив, що нічого подібного не було від часів Другої світової.

Як заявив напередодні президент України Володимир Зеленський, Путін погоджується на переговори з Україною виключно під загрозою нових санкцій. Кремль намагається показати Трампу, що між РФ та Україною існує «дипломатичний міст».