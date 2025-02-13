У Третій штурмовій різко висловилися про Європу, яка отримала "хороший удар" від США

Світ став зовсім іншим, і він вимагає сильної та різкої реакції.

Сьогоднішня ситуація, в якій опинилася Європа, є результатом її "вкрай толерантної" політики впродовж трьох років повномасштабної війни РФ проти України.

Про це сказав Максим Жорін "Мосе", екскомандир полку "Азов", підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр.

Жорін зазначив, що США просигналізували ЄС "хорошим ударом", давши зрозуміти, що європейські лідери втратили можливість на щось впливати, адже останні роки вони провели у "вкрай толерантному настрої".

"Внутрішня ліберальна політика європейських держав призвела до результату, коли з ними припинили взагалі рахуватися. Світ став зовсім іншим, і він вимагає сильної та різкої реакції. Тож не треба дивуватися, що Штати сьогодні вирішили не враховувати їхню думку і просто "ставити їх до відома", – сказав Жорін.

Він поставив запитання: хто заважав ці роки діяти та приділити належну увагу розвитку власного оборонного сектору? Натомість військовий бюджет РФ, нагадав Жорін, за минулий рік перевищив сукупні витрати всіх країн ЄС.

"В Європі, безперечно, є потужні держави, є можливості повернути собі втрачену міць. Та для цього доведеться звернутися до консервативних цінностей і згадати, ким вони взагалі є. І зрозуміти, що на сьогоднішній день сильна позиція України – це їхня ж безпека та авторитет", – додав заступник командира Третьої штурмової.

Нагадаємо, в НАТО відповіли, чи дійсно очільник Кремля Путін хоче закінчити війну проти України. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав президента РФ "абсолютно непередбачуваним".

Також стало відомо, що після телефонної розмови президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна чимало світових лідерів висловили своє занепокоєння.

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