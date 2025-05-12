ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
580
Час на прочитання
1 хв

У Третій штурмовій висловилися про припинення вогню: "Давно час діяти, а не обіцяти"

Підполковник ЗСУ Максим Жорін розкритикував заяви про санкції проти Росії та заклики до припинення вогню.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Підполковник ЗСУ Максим Жорін

Підполковник ЗСУ Максим Жорін.

У Третій штурмовій бригаді розкритикували міжнародну реакцію на можливу відмову Росії від припинення вогню.

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін заявил, що санкції давно втратили свою ефективність як інструмент стримування.

“Якщо коротко, то я не вірю в санкції. За весь цей час погрози санкціями стали звучати так само, як “стурбованість і занепокоєння””, — зазначив Жорін.

За його словами, настав час для рішучих дій замість чергових обіцянок:

“Вже давно час діяти, а не обіцяти дії. І давно час для повноцінних мір проти РФ”, — заявив офіцер.

Нагадаємо, Франція вслід за Німеччиною поставила Путіну дедлайн щодо безумовного 30-денного припинення вогню. У разі відмови проти РФ запровадять додаткові санкції.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie