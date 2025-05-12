- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 580
- Час на прочитання
- 1 хв
У Третій штурмовій висловилися про припинення вогню: "Давно час діяти, а не обіцяти"
Підполковник ЗСУ Максим Жорін розкритикував заяви про санкції проти Росії та заклики до припинення вогню.
У Третій штурмовій бригаді розкритикували міжнародну реакцію на можливу відмову Росії від припинення вогню.
Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін заявил, що санкції давно втратили свою ефективність як інструмент стримування.
“Якщо коротко, то я не вірю в санкції. За весь цей час погрози санкціями стали звучати так само, як “стурбованість і занепокоєння””, — зазначив Жорін.
За його словами, настав час для рішучих дій замість чергових обіцянок:
“Вже давно час діяти, а не обіцяти дії. І давно час для повноцінних мір проти РФ”, — заявив офіцер.
Нагадаємо, Франція вслід за Німеччиною поставила Путіну дедлайн щодо безумовного 30-денного припинення вогню. У разі відмови проти РФ запровадять додаткові санкції.