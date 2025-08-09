- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 124
- Час на прочитання
- 1 хв
У ЦПД застерегли про масштабну пропаганду напередодні перемовин Трампа і Путіна: подробиці
Російська теза про «вирішеність» подій втратила ефективність.
Росія програє інформаційну битву, попри спроби нав’язати власну картину подій у світових медіа.
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.
За його словами, нинішнє інформаційне протистояння триватиме й надалі, адже Кремль активно намагається створити ілюзію вже вирішених результатів.
Водночас, зазначив Коваленко, ця пропагандистська теза втратила ефективність і не сприймається міжнародною спільнотою.
«Росіяни дуже хотіли створити картинку, що все вже вирішено, але наразі вони програють цю інформаційну битву, бо ця теза вже затерта», — наголосив він.
Україна й надалі діятиме в інформаційному полі, викриваючи фейки та маніпуляції противника, аби не допустити спотворення реальної картини війни.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що його зустріч з Путіним має відбутися 15 серпня на Алясці.
Трамп також заявив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією передбачатиме «обмін територіями».