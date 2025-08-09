ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
1 хв

У ЦПД застерегли про масштабну пропаганду напередодні перемовин Трампа і Путіна: подробиці

Російська теза про «вирішеність» подій втратила ефективність.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Путін

Путін / © Associated Press

Росія програє інформаційну битву, попри спроби нав’язати власну картину подій у світових медіа.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, нинішнє інформаційне протистояння триватиме й надалі, адже Кремль активно намагається створити ілюзію вже вирішених результатів.

Водночас, зазначив Коваленко, ця пропагандистська теза втратила ефективність і не сприймається міжнародною спільнотою.

«Росіяни дуже хотіли створити картинку, що все вже вирішено, але наразі вони програють цю інформаційну битву, бо ця теза вже затерта», — наголосив він.

Україна й надалі діятиме в інформаційному полі, викриваючи фейки та маніпуляції противника, аби не допустити спотворення реальної картини війни.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що його зустріч з Путіним має відбутися 15 серпня на Алясці.

Трамп також заявив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією передбачатиме «обмін територіями».

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie