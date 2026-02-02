ЦВК підрахувала витрати на організацію виборів в Україні

Вибори / © УНІАН

Кошторис на організацію виборів в Україні може скласти 10 мільярдів гривень. Левова частка цієї суми піде на оплату праці членів виборчих комісій та витрати органів влади.

Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в ефірі програми Ранок.LIVE, спираючись на розрахунки ЦВК

«Дійсно, згідно з нашими розрахунками, але підкреслюю, це в цінах 2024 року, вартість організації проведення президентських виборів сягає від 4,5 до 6,5 мільярдів гривень, вартість парламентських виборів відповідно 4,5 мільярда гривень. 70% цих видатків — це оплата праці членів окружних і дільничних комісій», — сказав він.

Він додав, що до суми у 10 мільярдів гривень слід врахувати також витрати органів місцевої влади, Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ, які забезпечують облаштування виборчих дільниць відповідно до встановлених норм.

«Ці видатки покликані гарантувати належне проведення виборчого процесу та дотримання усіх процедур», — підкреслив заступник голови ЦВК.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 22 грудня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив про створення спеціальної робочої групи, яка займатиметься підготовкою законопроєкту щодо проведення виборів після завершення активної фази війни.