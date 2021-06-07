У Туреччині не вважають куплені у РФ С-400 загрозою для НАТО і закликають членів Альянсу до переговорів

А ось США стурбовані цими установками.

Зенітні ракетні системи С-400, які куплені Туреччиною у Російської Федерації, не становлять небезпеки для НАТО.

Про це заявив очільник турецького МЗС Мевлют Чавушоглу, - пише газета l'Opinion.

"Комплекси С-400 не представляють ніякої загрози для безпеки НАТО. Туреччина твердо має намір обговорювати тему С-400 (з партнерами по Альянсу — ред.). Потрібно реалістичний, конструктивний діалог", — йдеться в повідомленні.

Турецька сторона неодноразово заявляла, що не бачить ніяких загроз для НАТО від поставлених Росією Анкарі С-400. Тим часом США стурбовані цими установками.

Нагадаємо, що великі військові операції з Росією підпадають під дію американських санкцій.

Вашингтон виключив Анкару з програми виробництва F-35A в липні минулого року відразу після того, як Туреччина придбала С-400.

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