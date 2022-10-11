У Туреччині закликають до перемир'я між Україною і агресоркою Росією

Не йдеться про мир з примушенням України до територіальних поступок, наголосив дипломат.

Турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу закликав до перемир’я між агресоркою РФ та Україною. За його словами, цей мир не повинен передбачати територіальних поступок з боку України.

Як повідомляє "Європейська правда".

"Потрібно якнайшвидше досягти перемир’я - чим швидше, тим краще. На жаль, обидві сторони швидко облишили дипломатичні спроби. Що довше тягнеться війна, то гіршою і складнішою стає ситуація", - наголосив міністр МЗС Туреччини.

Вн наголосив, що не має на увазі мир з примушенням України до територіальних поступок.

"Це має бути справедливий мир для України. Де ведеться війна? На території України. Має початися процес, який гарантує територіальну цілісність України. Без припинення бойових дій "здорова" розмова про ці питання неможлива", - сказав турецький дипломат.

Переговори з Путіним

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що немає жодного сенсу вести переговори з президентом РФ та його оточенням. Переговори можливі, але з новим президентом країни, "який більш адекватно оцінюватиме реальність".

Про неможливість переговорів з кремлівським "фюрером" каже і секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, Київ може сісти за стіл переговорів лише тоді, коли у Кремлі буде нова влада.

Ба більше - Данілов і міністр оборони Олексій Резніков закликають держави, аби Росію визнали терористичною країною. Міністр просить країни "бути сміливими".

Читайте також: