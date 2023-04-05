У Туреччині заявили, що хочуть відновити переговори між Україною та Росією

У Анкарі бачать підготовку до наступу, але вважають, шо краще все вирішити за столом переговорів.

Туреччина прагне, щоб російська агресія проти України завершилась якомога швидше. У Анкарі хочуть, щоб Україна та Росія якомога швидше повернулись за стіл переговорів.

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, інформує Anadolu.

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Він заявив, що влада Туреччини бачить, як сторони протистояння готуються до серйозного наступу найближчим часом, однак Україна та Росія повинні сісти за стіл переговорів та мирно врегулювати всі суперечки.

"Ми також стурбовані цим, і ми продовжуватимемо наші зусилля для досягнення міцного миру, забезпечуючи кордон і територіальну цілісність України на якнайшвидше сісти за стіл переговорів", - сказав Чавушоглу.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що існування Російської Федерації у нинішньому вигляді — це постійна загроза для України. Проте і фрагментація РФ, яка станеться у майбутньому, також несе певні виклики.

Крім того, ми раніше інформували, що політолог Ігор Рейтерович заявив, що Кремль робитиме все, аби до 2024 року вирішити питання з війною проти України, оскільки у той час проходитимуть вибори президента РФ. Владі треба буде показати якийсь результат.

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