У Туреччині зробили заяву про закінчення війни в Україні та мирні переговори

Туреччина прагне якомога скорішого завершення війни в Україні з дотримання "легітимних і законних інтересів" українського народу та "збалансованим результатом".

Про це заявив генеральний директор з питань міжнародної безпеки МЗС Туреччини Басат Озтюрк повідомляє "Голос Америки".

З його слів, Анкара "без вагань" підтримує Україну, оскільки вона є "сусідом, історично братньою, сестринською країною". Озтюрк наголосив, що ця підтримка зумовлена не лише питанням кримських татар.

"Ми вважаємо весь український народ також нашими сестрами й братами. Тому я справді вболіваю за них усім серцем", - висловився представник турецького відомства.

Туреччина не хоче затягнення російсько-української війни, зауважив політик. Втім, це не означає, що Україна повинна здатися. Але разом з тим, за словами Озтюрка, потрібно мати "збалансований результат цих мирних переговорів".

"Жодна війна не тривала вічно. В умовах укладення миру цієї війни також має бути, безумовно, дотримання легітимних і законних інтересів українського народу", - заявив Басат Озтюрк.

Як повідомлялося, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зробив тверду заяву про повернення Криму Україні. Турецький лідер також сказав про непохитну підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

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