У Туреччині натякнули на наступний крок щодо війни в Україні: деталі

Прапор Туреччини.

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Туреччина надалі сприятиме дипломатичним зусиллям щодо завершення війни між Росією та Україною. Анкара готова прийняти наступні раунди переговорів між сторонами.

Про це заявив турецький міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у соцмережі Х.

«Як Туреччина, ми бажаємо, щоб війна між Росією та Україною завершилася за столом дипломатії. У цьому контексті ми ще раз зафіксували нашу готовність надати будь-яку підтримку, зокрема, з проведенням наступних переговорів», — наголосив Фідан.

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Він акцентував на тому, що під час візиту до Москви та Казані турецька делегація провела зустріччі із представниками керівництва РФ, під час яких йшлося про двосторонню співпрацю та актуальні регіональні проблеми.

Мир в Україні — останні заяви

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо має намір запропонувати ЄС ініціативу щодо створення каналу зв’язку між Україною та Росією. Наразі, вважає він, Союз не має достатнього впливу, щоб відігравати вирішальну роль у переговорах про завершення війни.

Своєю чергою, американський лідер Дональд Трам натякнув, що у війні України та Росії «щось станеться». Він наголосив на необхідності переговорів між українським і російським лідерами для завершення конфлікту.

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