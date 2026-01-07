У Туреччині переконані, що завершення війни в Україні та міцний мир уже близько

Хакан Фідан / © Associated Press

Закінчення війни Росії проти України та встановлення тривалого миру є значно ближчим, ніж раніше. Про це Хакан Фідан повідомив після зустрічі Коаліції охочих у Париж, передає TRT Haber.

За словами турецького міністра, хоча повномасштабна війна триває вже четвертий рік, сторони дедалі активніше дискутують над питаннями, які є визначальними для досягнення миру.

«Ми бачимо, що переговори зосереджені саме на тих сферах, без яких неможливо говорити про стабільний і міцний мир», — зазначив Фідан.

Він підкреслив, що Туреччина залишається активним учасником мирного процесу та робить свій внесок у його просування.

Міністр також наголосив: потенційна мирна угода не обмежиться лише припиненням бойових дій в Україні. Вона, за його словами, може стати документом, який у довгостроковій перспективі визначатиме модель відносин між Росією та Європою, а також окреслить рамки регіональної політики Москви.

Окремо Фідан розповів, що під час переговорів у Парижі обговорювалися механізми контролю за дотриманням режиму припинення вогню, підтримка стримування України, а також можливі військові заходи у разі порушення домовленостей.

Він висловив сподівання, що мирну угоду вдасться укласти якомога швидше, аби зупинити втрати людських життів і забезпечити стабільність у регіоні.

«Після підписання мирної угоди Україна отримає можливість зосередитися на економічному відновленні та розв’язанні внутрішніх проблем. Туреччина готова відігравати важливу роль у процесі економічного відродження та розвитку», — додав глава МЗС Туреччини.

Нагадаємо, Еммануель Макрон оголосив про створення координаційного центру для взаємодії армій України та коаліції. Після засідання «Коаліції охочих» Україна, Франція та Велика Британія офіційно підписали декларацію про розгортання західних контингентів на українській території. Документ передбачає створення багатонаціональних сил для гарантування безпеки.