Туреччина готова контролювати безпеку Чорного моря у межах мирного плану

Хакан Фідан / © Associated Press

Майбутнє припинення війни в Україні не може обмежитися лише двосторонньою угодою між Києвом та Москвою, адже воно фактично означатиме перегляд відносин і встановлення миру між усією Європою та Російською Федерацією.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час пресконференції 15 січня, пише Укрінформ.

Він наголосив, що безпека європейського континенту сьогодні нерозривно пов’язана із ситуацією в Україні. Через це будь-яке стале врегулювання потребує оновлення всієї архітектури безпеки регіону.

«Коли ми дивимося на ситуацію, європейська безпека дуже серйозно пов’язана з безпекою України. Щодо укладання мирної угоди виділяються три військові виміри: моніторинг та погодження угоди, підтримка потенціалу України щодо стримування та заходи, які мають бути вжиті у разі її порушень», — пояснив він.

Крім того, міністр засвідчив прагнення Туреччини стати гарантом спокою у військово-морській сфері та безпосередньо в акваторії Чорного моря. Хакан Фідан також висловив критику щодо зміни стратегії США. Він зауважив перехід Вашингтона від ролі активного лідера до більш нейтральної позиції.

Також він нагадав про історичну відповідальність Сполучених Штатів за європейську стабільність та зазначив, що у 2026 році головні дипломатичні зусилля будуть спрямовані на пошук компромісу між ідеальними вимогами сторін та реалістичними шляхами виходу з кризи.

