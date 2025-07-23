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У Туреччині розпочався новий раунд переговорів між Україною та РФ
У Стамбулі глави української та російської делегацій Умєров та Мединський проводять зустріч.
У Стамбулі розпочався новий етап переговорів між Україною та РФ.
Про це пише Clash Report.
За інформацією видання, третій раунд переговорів між делегаціями Росії та України, найімовірніше, триватиме лише один день.
Російські пропагандистські ЗМІ стверджують, що глави української та російської делегацій Умєров та Мединський проводять двосторонню зустріч у Стамбулі. Зустріч нібито відбувається у форматі віч-на-віч.
Проте Центр протидії дезінформації при РНБО спростовує інформацію про зустріч у форматі тет-а-тет.
Зазначається, що насправді зустріч відбулася в присутності міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, який виступав як посередник.
«Такі вкиди — спроба російської пропаганди створити ілюзію „прямих контактів“ з Україною та маніпулювати міжнародною аудиторією», — пояснили в ЦПД.
Раніше у своєму вечірньому відеозверненні президент Зеленський озвучив очікування від переговорів у Туреччині.
Нагадаємо, що сьогодні, 23 липня, українська делегація прибула до Туреччини. Її очолює секретар РНБО Рустем Умєров.