У Туреччині розпочався новий раунд переговорів між Україною та РФ

Переговори між Україною та РФ в Стамбулі / © РНБО

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У Стамбулі розпочався новий етап переговорів між Україною та РФ.

Про це пише Clash Report.

За інформацією видання, третій раунд переговорів між делегаціями Росії та України, найімовірніше, триватиме лише один день.

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Російські пропагандистські ЗМІ стверджують, що глави української та російської делегацій Умєров та Мединський проводять двосторонню зустріч у Стамбулі. Зустріч нібито відбувається у форматі віч-на-віч.

Проте Центр протидії дезінформації при РНБО спростовує інформацію про зустріч у форматі тет-а-тет.

Зазначається, що насправді зустріч відбулася в присутності міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, який виступав як посередник.

«Такі вкиди — спроба російської пропаганди створити ілюзію „прямих контактів“ з Україною та маніпулювати міжнародною аудиторією», — пояснили в ЦПД.

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Раніше у своєму вечірньому відеозверненні президент Зеленський озвучив очікування від переговорів у Туреччині.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 липня, українська делегація прибула до Туреччини. Її очолює секретар РНБО Рустем Умєров.