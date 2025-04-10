Прапори РФ і США. / © politsib.ru

Реклама

У четвер, 10 квітня, Туреччині, в Стамбулі, стартував другий раунд російсько-американських консультацій щодо нормалізації роботи дипмісій.

Про це повідомляють росЗМІ

Російську делегацію очолює посол Олександр Дарчієв, американську – зампомічника держсекретаря у справах Європи та Євразії Сонат Коултер.

Реклама

За словами Дарчієва, зустріч має сприяти звільненню від "токсичної спадщини" адміністрації експрезидента Байдена. Зазначається, що Москва планує говорити про повернення вилученої дипломатичної власності та порушить питання про відновлення прямого авіасполучення.

Нагадаємо, видання Politico назвало наступну ціль "фюрера" РФ Володимира Путіна. Автори статті пишуть, що Москва спробує скористатися глибокою етнічною та релігійною напруженістю, щоб розпалити подальші заворушення на Балканах.

Дата публікації 11:02, 09.04.25 Кількість переглядів 18 “Цілують в дупу”: Трамп розповів чого домігся обвалом світову економіку