У Туреччині заговорили про новий раунд переговорів Україна–РФ: що відомо

Туреччина заявила про готовність прийняти наступний раунд переговорів між Україною та Росією.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Туреччини після телефонної розмови глави відомства Хакана Фідана з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, передає Reuters.

Фідан підтвердив, що Анкара готова стати майданчиком для подальших переговорів, а також наголосив на ризиках затяжної війни як для регіону, так і для міжнародної безпеки.

Водночас офіційно про дату або підготовку нового раунду переговорів наразі не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що мирний процес фактично гальмується через ескалацію на Близькому Сході та викликає у нього тривожні очікування.

«Переговори постійно відкладаються. А причина цьому одна — війна в Ірані», — зазначив він.

У Кремлі продовжують заявляти, що Україна нібито не готова до переговорів. Очільник МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що Москва готова до дипломатичного врегулювання, але водночас заявляє про намір досягати цілей війни «на землі».

Тим часом, за даними Financial Times, мирний процес опинився під загрозою зриву. Однією з причин називають зміну пріоритетів США через війну з Іраном.

Водночас, як зазначає The Telegraph, загострення на Близькому Сході може грати на користь Росії, оскільки ресурси союзників переключаються на інші регіони, а зростання цін на нафту зміцнює російський бюджет.