У Туреччині заявили про готовність Росії до третього раунду переговорів у Стамбулі / © Getty Images

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Росія готова до 3-го раунду переговорів і що очікується відповідь України.

Про це заявив Міністр закордонних справ Хакан Фідан, пише TRT Haber.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан також розповів про останні обговорення щодо можливого саміту лідерів.

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«У принципі немає жодної проблеми з тим, що пан Трамп, пан Путін і пан Зеленський зберуться разом під керівництвом нашого президента», — заявив міністр.

Зустрітися вони можуть під керівництвом президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. Це означає, що, на відміну від попередніх періодів, всі ключові фігури, ймовірно, готові до прямого діалогу.

Нагадаємо, після двох раундів переговорів у Стамбулі в політичних колах розглядають можливість проведення третього раунду переговорів між Україною та Росією.

Українська сторона наполягає на міжнародному тиску та гарантіях безпеки, водночас позиція Кремля залишається непередбачуваною. Успіх переговорів залежатиме від багатьох факторів, включно з участю посередників і реальною готовністю сторін до компромісів.

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