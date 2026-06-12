У Туреччині зробили важливу заяву про мир в Україні

Туреччина. / © Associated Press

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Туреччина готова надалі надавати Україні та агресорці Росії активну підтримку на шляху до миру. Зокрема, довгострокова безпека Чорного моря залежить від припинення війни.

Про це заявив турецький міністр закордонних справ Хакан Фідан, повідомляє «Укрінформ».

З його слів, Анкара очікує якнайшвидшого досягнення тривалого і справедливого миру, заснованого на міжнародному праві.

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«Ми вважаємо життєво важливим для миру і спокою в нашому регіоні використати всі можливості для досягнення миру між Росією та Україною. Туреччина й надалі надаватиме сторонам активну підтримку в цьому напрямку», — наголосив очільник МЗС.

Фідан зауважив, що довгостроковою гарантією безпеки Чорного моря є завершення російсько-української війни.

Мирні переговори — останні новини

Експосланець американського президента з питань України Кіт Келлог наголосив, що процес переговорів між Україною, США та Росією фактично призупинений. Він пояснив це тим, що переговірники Стівен Віткофф і Джаред Кушнер наразі зосереджені на врегулюванні ситуації довкола Ірану.

Посли Німеччини, Франції та Великої Британії зустрілися в Москві із заступником керівника МЗС РФ Михайлом Галузіним для відновлення переговорів між Києвом і Москвою. Зокрема, російський дипломат у традиційній манері накинувся зі звинуваченнями в розпалюванні війни через військову допомогу.

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Зауважимо, щопрезидент Фінляндії Александр Стубб відмовився бути переговірником із Росією щодо України. З його слів, провідну роль у можливому переговорному процесі повинні відігравати найбільші країни Європи.

Дата публікації 16:55, 11.06.26 Кількість переглядів 39 Посли Британії, Франції та Німеччини прийшли в МЗС РФ: таємні переговори про Україну?

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