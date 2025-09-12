У Туреччині зробили заяву про поновлення мирних переговорів між Україною та Росією

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан / © Associated Press

Туреччина неодноразово наголошувала на ризику поширення російсько-української війни на регіон, тому необхідно докласти ще більше зусиль для якомога швидшого її припинення, зокрема шляхом відновлення переговорів.

Про це міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сказав на спільній пресконференції в Римі з віцепрем’єр-міністром та міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє «Укрінформ».

«Туреччина від самого початку російсько-української війни послідовно та неодноразово наголошувала на ризику поширення війни та що вона має негайно припинитися… Необхідно докласти більше зусиль для якомога швидшого припинення війни», — сказав Фідан.

Міністр нагадав, що за сприяння Туреччини між Україною та Росією було проведено переговори, на яких обговорювалися питання досягнення миру та припинення вогню, також було домовлено й здійснено обмін полоненими. За його словами, ініціативи у цьому напрямку триватимуть і надалі на різних рівнях.

«Мирні переговори та переговори про припинення вогню між Росією та Україною повинні відновитися з того місця, де вони зупинилися… Як Туреччина та Італія, ми поділяємо спільну думку, що ця війна має негайно припинитися», — заявив він.

Фідан також зазначив, що війна Росії проти України становить загрозу як регіональній, так і глобальній безпеці, наголосивши, що держави-члени НАТО виконують свої обов’язки та проводять консультації.

Міністр закордонних справ Туреччини висловив сподівання, що порушенням Росією повітряного простору Польщі не матиме повторення.

Нагадаємо, 1 вересня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів переговори з очільником Кремля Володимиром Путіним у Китаї в межах саміту Шанхайської організації співробітництва. Ердоган зазначив, що позиція його держави залишається незмінною щодо досягнення справедливого та стійкого миру в Україні, і Туреччина докладає всіх зусиль для припинення війни. Лідер наголосив, що переговори, які відбуваються у Стамбулі, сприяють мирним ініціативам.