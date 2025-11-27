У Туреччині зробили заяву про розгортання військ в Україні

Реджеп Ердоган. / © Associated Press

Спочатку потрібно укласти угоду про припинення вогню між Росією та Україною. Лише після цього варто обговорювати розгортання турецьких військ.

Про це йдеться у заяві турецького Міноборони, пише Reuters.

Зауважимо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що союзники можуть розгорнути сили підтримки в Україні відразу після підписання мирної угоди з Росією. До складу сил входитимуть французькі, британські та турецькі солдати.

Анкара, яка підтримувала дружні зв'язки як з Москвою, так і з Києвом під час війни, повідомила, що відкрита для обговорення такого розгортання, але лише за умови визначення його умов.

"Спочатку між Росією та Україною має бути встановлено угоди про припинення вогню. Після цього необхідно встановити рамки місії з чітким мандатом, а також визначити обсяг внеску кожної країни", - йдеться у заяві турецького Міноборони на брифінгу для преси.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив, що Лондон готовий надіслати війська до України для її захисту у разі припинення бойових дій. Це стало ключовим моментом його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським 25 листопада.