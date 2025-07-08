У Туреччині зробили заяву щодо можливої зустрічі Трампа, Зеленського і Путіна

Володимир Зеленський, Дональд Трамп, Володимир Путін / © ТСН.ua

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Очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан зробив заяву про можливу зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.

Про це міністр сказав телеканалу TRT Haber за підсумками участі у саміті БРІКС у Бразилії.

Фідан заявив, що найближчим моментом досягнення миру між Росією та Україною були переговори у Стамбулі. За словами турецького міністра, Москва готова до третього раунду перемовин, і тепер очікується відповідь Києва.

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Посадовець також озвучив актуальну інформацію щодо можливої зустрічі американського, українського та російського лідерів.

«Щодо саміту лідерів, новим є те, що на відміну від минулого, включно з паном Путіним, ніхто з нинішніх учасників переговорного процесу не має заперечень проти зустрічі. Немає принципових перешкод для того, щоб пан Трамп, пан Путін, пан Зеленський зустрілися під головуванням нашого президента», — розповів Фідан.

Нагадаємо, 3 липня речник президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував ймовірність нового раунду переговорів між Москвою та Києвом. За словами Пєскова, «потрібно завершити всі процедури погодження. Кожна зі сторін чекає на пропозиції про терміни».

До слова, в кінці червня помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що питання про особисту зустріч Путіна та Трампа поки не перейшло у практичну площину, але зустріч залишається можливою в будь-який момент.

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