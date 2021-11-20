У Туска на три місяці забрали водійські права через перевищення швидкості

У Туска на три місяці забрали водійські права через перевищення швидкості

Політик їхав зі швидкістю 107 км/год, що на 50 км/год перевищує допустиму. Йому виписали штраф у розмірі 500 злотих (понад три тис грн) і тимчасово позбавили його водійських прав.

Експрезидент Євроради, лідер найбільшої у Польщі опозиційної партії Громадянська платформа Дональд Туск у суботу, 20 листопада, був затриманий поліцією неподалік Варшави за значне перевищення швидкості у населеному пункті.

Про це повідомляє Interia.pl.

"Близько 11-ї години (за місцевим часом) в населеному пункті Вісьнєво поліція затримала 64-річного водія автомобіля Skoda, який перевищив допустиму швидкість руху на понад 50 км. У нього вилучено водійські права і він отримав штраф", — повідомила речниця поліції у місті Млава Анна Павловська.

Туск у Твіттері підтвердив, що отримав покарання від поліції, назвавши його "адекватним" до ситуації.

"Є порушення ПДР, передбачено покарання у вигляді вилучення водійських прав на 3 місяці і штраф. Це адекватно. Я прийняв це без дискусії", — написав політик.

Не фліртувати із диктаторами і більше допомагати Україні закликав Дональд Туск

Нагадаємо:

Туск передрік проблеми для Європи, "якщо ми не зможемо захистити Україну". Основною загрозою політик вбачає агресію Кремля, апетити котрого Україною не вичерпуються.

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