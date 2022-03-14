У Варшаві завершилась зустріч Люблінського трикутника: Шмигаль розповів про результати

Від сили України залежить доля Європи.
У польській столиці Варшаві завершилась зустріч Люблінського трикутника. У спільній заяві йдеться про вимогу негайного припинення війни проти України.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Вдячний прем'єрам Матеушу Моравецькому та Інгріді Шимоніте за практичну підтримку України. У спільній заяві вимагаємо негайного припинення війни. Від сили України залежить доля Європи. Переможе Україна — переможе Європа!", - наголосив Шмигаль.
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