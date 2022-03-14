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У Варшаві завершилась зустріч Люблінського трикутника: Шмигаль розповів про результати

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У Варшаві завершилась зустріч Люблінського трикутника: Шмигаль розповів про результати

Фото: Денис Шмигаль

Від сили України залежить доля Європи.

У польській столиці Варшаві завершилась зустріч Люблінського трикутника. У спільній заяві йдеться про вимогу негайного припинення війни проти України. 

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 

"Вдячний прем'єрам Матеушу Моравецькому та Інгріді Шимоніте за практичну підтримку України. У спільній заяві вимагаємо негайного припинення війни. Від сили України залежить доля Європи. Переможе Україна — переможе Європа!", - наголосив Шмигаль. 

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