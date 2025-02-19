"У вас було три роки": Трамп про відсутність України на переговорах у Саудівській Аравії

Україна відмовляється визнавати будь-які домовленності між РФ та США без участі у переговорах Києва.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що представники України були відсутні на переговорах у Саудівській Аравії оскільки "мали три роки, щоб закінчити війну".

Про це американський президент заявив під час брифінгу.

Трампа попросили прокоментувати відсутність представників України на переговорах в Ер-Ріяді.

"Я чув, що Україну не запросили. Ну, ви були там три роки. Вам слід було закінчити це три роки тому. Ви не повинні були цього починати. Ви могли укласти угоду. Я міг би укласти угоду для України, яка дала б їм майже всю землю, все, майже всю землю. І ніхто б не загинув", - заявив Трамп.

Раніше українська влада наголосила на тому, що не буде сприймати будь-які домовленості між США та РФ, які будуть досягнуті без участі України.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональда Трамп заявив, що може до кінця лютого провести особисту зустріч з російським диктатором Путіним.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп оцінив переговори делегацій США та Росії, що відбулися 18 лютого у Саудівській Аравії.

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