У Вашингтоні готуються до мітингу на підтримку учасників штурму Капітолію: поліція попросила допомоги у Пентагону

У Вашингтоні готуються до мітингу на підтримку учасників штурму Капітолію: поліція попросила допомоги у Пентагону

Співробітники правоохоронних органів планують встановити металеві огорожі навколо будівлі Конгресу.

Правоохоронці Вашингтона попросили Пентагон допомогти через запланований на 18 вересня мітингу біля будівлі Конгресу США в підтримку учасників штурму Капітолію 6 січня 2021 року.

Про це заявив прессекретар оборонного відомства США Джон Кірбі на регулярному брифінгу.

"Ми отримали запит від столичної поліції на надання певної допомоги під час запланованих на вихідні протестів. Я не буду вдаватися в подробиці щодо цього запиту", — зауважив він.

Раніше начальник поліції Капітолію Том Менджер повідомив, що співробітники правоохоронних органів планують встановити металеві огорожі навколо будівлі Конгресу в якості заходи безпеки напередодні мітингу в підтримку учасників штурму Капітолію 6 січня.

Нагадаємо, 6 січня на засіданні Конгресу США повинні були завершити офіційну процедуру підрахунку голосів виборців та оголосити Джо Байдена переможцем. Сотні прихильників чинного на той момент президента Дональда Трампа зібралися біля Капітолія, щоб висловити йому підтримку, і почали штурм будівлі. Конгрес тимчасово зупинив засідання.

У заклику до заколоту проти уряду звинуватили Трампа. 13 січня Палата представників підтримала рішення про імпічмент. Однак під час фінального голосування в американському Сенаті необхідних двох третин голосів сенаторів не набрала, тому імпічмент Трампу оголошено не було.

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