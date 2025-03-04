У Вашингтоні назвали умову нового візиту Зеленського до Білого дому

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив упевненість, що Вашингтон готовий знову поговорити президент України Володимиром Зеленським. Втім, для цього є певні умови.

Про це американський політик заявив в інтерв’ю Fox News, повідомляє "Суспільне".

Під час розмови Венса запитали: якщо Володимир Зеленський завтра зателефонує і скаже, що готовий до миру, то чи зможе повернутися до Білого дому, Венс відповів ствердно. Мовляв, якщо український президент "серйозно займеться справами", тоді Штати будуть готові знову поговорити.

"Я думаю, що якби він зателефонував і в нього була серйозна пропозиція про те, як він збирається брати участь у процесі. Дивіться, є деталі, які дійсно важливі, над якими ми вже працюємо з росіянами. Ми поговорили з деякими нашими союзниками, йому потрібно серйозно зайнятися деталями", - каже віцепрезидент США.

Нагадаємо, що Джей Ді Венс звинуватив Володимира Зеленського у небажанні говорити про мир. За словами Венса, нібито Дональд Трамп намагався "зберігати дипломатичність та доброзичливість" до Зеленського. Втім, українська сторона продемонструвала "неповагу".

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