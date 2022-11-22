У Вашингтоні пояснили, чому прокурори вивчатимуть кожний випадок агресії РФ в Україні

Задля того, щоб визначити офіційну оцінку діям Росії у вчиненні воєнних злочинів через їхні обстріли цивільної інфраструктури в Україні, випадки насильства, необхідно розглядати кожний такий випадок.

Про це заявила посол з особливих доручень США у справах глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак, - пише Укрінформ.

«Агресія проти України є явним порушенням Статуту ООН, і ми маємо все більше доказів того, що ця агресія супроводжувалася системними воєнними злочинами, скоєними в кожному регіоні, де були дислоковані російські сили»,- пояснила представниця США.

За її словами, це включає тортури й жорстоке поводження як із цивільними, так і з військовополоненими, а також спроби приховати ці злочини; створення Росією інфраструктури фільтрації, де, за попередніми звітами, відбувається фізичне та психологічне насильство, включно із самовільними стратами.

Йдеться про навмисні обстріли цивільного населення та елементів цивільної інфраструктури.

«Кожний окремий удар потрібно оцінювати з огляду на те, чи були поблизу військові об’єкти, або ж там були суто цивільні об’єкти»,- додала представниця адміністрації у відповідь на запитання, чи вважають у США обстріли росіянами цивільних об’єктів воєнними злочинами.

За її словами, російські атаки відбуваються дуже далеко від військових цілей, через що виникає логічне запитання про військову доцільність таких дій.

«Кожен окремий інцидент доведеться дуже уважно розглядати прокурорам, але така закономірність викликає глибоку тривогу»,- резюмувала Шаак.

Нагадаємо, що у США обговорюють ініціативу щодо покарання РФ.

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