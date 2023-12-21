У Вашингтоні розкритикували закон Орбана про "захист суверенітету" Угорщини

У країні буде створене так зване управління із захисту суверенітету.

У Вашингтоні заявили, що стурбовані рішенням уряду Угорщини щодо ухвалення нового закону про "захист суверенітету" країни.

Про це заявив речник американського Держдепу Метью Міллер, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, ухвалений документ можуть використовувати для залякування і покарання тих громадян, чиї погляди відрізняються від поглядів керівної партії. Адже у межах цього закону в Угорщині буде створене так зване управління із захисту суверенітету.

Міллер вважає, що завдяки інструментам, які дасть цей закон, можуть піддавати ретельним розслідуванням без судового нагляду угорських громадян, підприємства та організації навіть у разі, якщо вони не мали контактів із іноземним урядом або іноземною організацією і не отримували від них підтримки.

"Цей новий закон не відповідає нашим спільним цінностям демократії, індивідуальної свободи та верховенства права", - заявив Міллер.

Слід зауважити, що угорський парламент 12 грудня ухвалив закон про "захист національного суверенітету" для захисту від того, що керівна партія прем’єр-міністра Віктора Орбана назвала "неправомірним політичним втручанням іноземних осіб або груп".

Нагадаємо, закон про "захист суверенітету" Угорщини розробила партія прем'єра Віктора Орбана. Законопроєкт з'явився на тлі активізації Орбаном передвиборчої кампанії своєї партії напередодні виборів до Європейського парламенту, що відбудуться в червні 2024-го.

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