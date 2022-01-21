У Вашингтоні висунули звинувачення проти чотирьох білорусів у зв'язку із примусовою посадкою літака Ryanair

У Вашингтоні висунули звинувачення проти чотирьох білорусів у зв'язку із примусовою посадкою літака Ryanair

У США заявили, що білоруські офіційні особи сфабрикували дані про загрозу, щоб змусити літак змінити маршрут і замість Вільнюса приземлитися у Мінську.

У США судова влада висунула звинувачення щодо чотирьох громадян Білорусі у зв'язку з примусовою посадкою літака авіакомпанії Ryanair у 2021 році.

Про це повідомляє Мін'юст США.

"Білоруські офіційні особи сфабрикували дані про загрозу, щоб змусити літак змінити маршрут і замість Вільнюса приземлитися в Мінську. Метою перенаправлення літака до Мінська був арешт білоруського журналіста та політичного активіста", — пояснили у міністерстві.

Звинувачення у повітряному піратстві Мін'юст США звинуватив главу "Бєлаеронавігації" Леоніда Чуро, його заступника Олега Казючицу та двох співробітників спецслужб Білорусі. Усі четверо, як інформує ЗМІ, зараз перебувають на білоруській території.

Нагадаємо, 4 червня 2021 року Європейський Союз офіційно заборонив білоруським авіакомпаніям літати у своєму авіапросторі та приземлятися в аеропортах ЄС. Рішення ухвалили згідно з висновками Ради ЄС за 24-25 травня. Тоді глави держав та урядів ЄС рішуче засудили незаконну вимушену посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня як загрозу авіаційній безпеці. У ЄС також засудили затримання у Білорусі опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги.

Нагадаємо:

У Мінську посадили літак Афіни-Вільнюс компанії Ryanair, на борту якого був опозиційний білоруський журналіст і блогер Роман Протасевич. Опозиціонера одразу ж затримали. Роман Протасевич – активний учасник акції проти Лукашенка. Режим оголосив журналіста у міжнародному розшуку. Його звинувачують в екстремізмі та тероризмі, максимальне покарання за таке в Білорусі – страта. Протасевич неодноразово заявляв, що за ним стежать.

– активний учасник акції проти Лукашенка. Режим оголосив журналіста у міжнародному розшуку. Його звинувачують в екстремізмі та тероризмі, максимальне покарання за таке в Білорусі – страта. Протасевич неодноразово заявляв, що за ним стежать. Дівчину Протасевича Софію Сапегу затримали разом із ним та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

7 липня Протасевич під домашнім арештом раптово почав спілкуватись у Twitter. Журналіст зазначив, що потроху повертається до життя в Інтернеті. Він повідомив, що пише повідомлення сам і без нагляду. Він повідомив, що перебуває під домашнім арештом у заміському будинку зі своєю дівчиною.

Затримання Романа Протасевича: ICAO погодилася розслідувати примусову посадку Ryanair у Мінську