У Вашингтоні пояснили, чому саміт Трампа і Путіна став сигналом для Москви

Скотт Бессент / © Associated Press

Міністр фінансів США Скотт Бессент прокоментував зустріч президента Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, яка відбулася минулого тижня на Алясці. За його словами, ця подія виглядала як демонстрація сили.

Про це повідомляє CNN.

“Аляска була демонстрацією сили президента Трампа. Він запросив президента Путіна на територію, яка колись належала Росії, показав величезну кількість військової техніки, а потім організував обліт. Це нагадувало ситуацію, коли ви кличете до себе додому некерованого сусіда і показуєте йому свій кейс зі зброєю”, — заявив Бессент.

Його коментар прозвучав після того, як Трамп у п’ятницю особисто привітав Путіна на Алясці, а вже у понеділок провів у Білому домі переговори з президентом України Володимиром Зеленським та низкою європейських лідерів.

Бессент уточнив, що розмова із Зеленським та його командою тривала близько півтори години й пройшла у конструктивному ключі.

“А потім ми зустрілися з європейськими лідерами. У Білому домі зібралася потужна група людей, і все це відбувалося під керівництвом президента Трампа. Кульмінацією стало телефонне включення президента Путіна”, — зазначив він.

За словами міністра фінансів, Трамп продовжує робити кроки у напрямку врегулювання війни Росії проти України і налаштований організувати зустріч українського та російського президентів.

“Я переконаний, що двостороння зустріч між президентом Путіним та президентом Зеленським відбудеться. Єдиний шлях зупинити цей конфлікт — змусити обидві сторони розпочати прямий діалог”, — підсумував Бессент.

Нагадаємо, колишній посол України у США Валерій Чалий прокоментував зустріч на Алясці та підкреслив, що хоча саміт був ганебним, він створив місток для майбутньої тристоронньої зустрічі України, Росії та США.