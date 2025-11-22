Велика Британія / © Getty Images

Реклама

Національне агентство боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA) викрила масштабну мережу з відмивання грошей. Вона діяла на території Сполученого Королівства і була пов’язана з фінансуванням військової агресії Росії проти України.

Про це повідомляє The Times.

Мережа використовувала доходи, зокрема, від продажу наркотиків, для фінансування російського військово-промислового комплексу (ВПК) та діяльності, пов’язаної з державою-агресором, на території Великої Британії та Європи.

Реклама

Міністр безпеки Великої Британії Ден Джарвіс заявив, що операція «викрила корупційну тактику, яку Росія використовувала для уникнення санкцій та фінансування своєї незаконної війни в Україні».

«Чітка лінія» до геополітики

За словами Сала Мелкі, заступника директора NCA з питань економічних злочинів, агентство простежило «чітку лінію» між грошима, отриманими від дрібних злочинів у Британії, аж до геополітичних подій.

«Ми здатні простежити лінію цих грошей до геополітики, такої як ухилення від санкцій на високому рівні, діяльність, пов’язана з державою, на території Великої Британії та російський військово-промисловий комплекс», — підкреслив Мелкі.

У рамках цієї операції цього року заарештовали 45 осіб, яких підозрюють у відмиванні грошей. Також вилучили 25 мільйонів фунтів стерлінгів готівкою та в криптовалюті лише у Великій Британії. Раніше NCA викрило мережу, яка дозволяла злочинним угрупованням, олігархам та російській державній телекомпанії Russia Today конвертувати незаконні кошти у нерухомість та криптовалюту.

Реклама

Російські установи та шпигунський слід

За багатомільярдною мережею відмивання грошей стояли дві, на перший погляд, легальні російські фінансові установи: Smart та TGR.

Катерина Жданова, громадянка Росії, яка налагодила зв’язки у Москві, була оператором Smart. Вона перебуває під вартою у Франції в очікуванні суду за підозрою у причетності до відмивання коштів. Два роки тому особи, пов’язані з російськими розвідувальними службами, намагалися використати Smart Group для фінансування осіб, включно з болгарською шпигунською групою у Великій Британії. Її очолив Орлін Русєвий, який засуджений за шпигунство на користь Росії.

Мережа Smart та TGR навіть придбала банк у Киргизстані для ухилення від санкцій. Керівник TGR Джорджі Россі наразі переховується. Компанія, пов’язана з ним, Altair Holding SA, потрапила під санкції у Великій Британії.

Схема з автомобілями та вироки

NCA також викрило конкретні випадки, пов’язані з фінансуванням війни. Наприклад, у квітні громадян Валерія Поповича та Віталія Луцака засудили загалом до 13 років ув’язнення за відмивання понад 6 мільйонів фунтів стерлінгів. Вони купували фургони та вантажівки у Великій Британії за «брудні» гроші та продавали їх в Україну, експлуатуючи законний попит на транспортні засоби для військових потреб. Отриманий прибуток конвертували у криптовалюту, що дозволило їм заробити мільйони.

Реклама

Міністр Джарвіс підкреслив, що Велика Британія «невтомно працює», щоб виявляти, зривати та переслідувати будь-кого, хто займається діяльністю на користь ворожої іноземної держави.

Нагадаємо, наступного тижня Сполучені Штати Америки можуть направити своїх генералів до Росії для обговорень «мирного плану» щодо України.

Високопоставлені європейські посадовці висловили обурення та різку критику щодо пункту «мирного плану», який нещодавно представив спецпредставник президента США Дональда Трампа — Стів Віткофф. Один із чиновників Європейського Союзу (ЄС) навіть порадив американському представнику звернутися до психіатра.