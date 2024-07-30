У Венесуелі спалахнули протести після перемоги Мадуро на виборах: силовики використали сльозогінний газ

У кількох містах Венесуели спалахнули протести після того, як виборча влада офіційно оголосила переможцем авторитарного лідера Ніколаса Мадуро в президентських перегонах, затьмарених звинуваченнями у фальсифікаціях на виборах.

Про це пише CNN.

У столиці Каракасі сили безпеки застосували сльозогінний газ, щоб розігнати великий натовп протестувальників, у той час, як натовпи йшли головною дорогою, стукаючи каструлями та сковорідками, оскільки гнів зростає через перемогу Мадуро в неділю. Венесуельська правозахисна організація PROVEA заявила, що збройні групи, які підтримують Мадуро стріляли по мирних демонстрантах.

Повідомлялося також про акції протесту в інших містах, зокрема в Маракаї, де опозиційна активістка Естефанія Натера розповіла CNN, що люди вийшли на вулиці, щоб «кричати і вимагати говорити правду, тому що ми знаємо реальні результати». У прибережному штаті Фалькон демонстранти повалили статую Мадуро, показали відео в соціальних мережах.

Аналітики кажуть, що в країні може виникнути нова хвиля заворушень, якщо відбудуться масові протести проти режиму. Вуличні демонстрації в попередні роки були придушені військовими країни, які довгий час підтримували Мадуро та його попередника, покійного Уго Чавеса.

У понеділок увечері Мадуро заявив, що його уряд «знає, як протистояти цій ситуації та перемогти тих, хто чинить насильство», стверджуючи без доказів, що більшість протестувальників були злочинцями, сповненими ненависті, і що їхній план був розроблений у Сполучених Штатах Америки.

Раніше того ж дня Мадуро був офіційно оголошений переможцем на церемонії Національної виборчої ради, до складу якої входять союзники Мадуро, і яка ще не опублікувала остаточні підрахунки голосів на недільних виборах.

До слова, у грудні 2023 року Мадуро провів "референдум", за результатами якого вирішив привласнити територію сусідньої Гаяни і створити там ще один штат. Як прогнозували тоді аналітики, таким чином Мадуро планував відволікти населення Венесуели від економічних проблем і набути популярності перед виборами.

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