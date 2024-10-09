У вересні зарплата звільненого з «Укренерго» Кудрицького склала 17 млн грн - звіт правління

Про це йдеться у звіті правління НЕК «Укренерго», опублікованому на сайті компанії.

«Фактично отримана головою Правління НЕК «Укренерго» Кудрицьким В.Д. заробітна плата становила 17 271 429,51 грн (ця сума включає: компенсацію за невикористані дні відпустки 2 204 326,90 грн, вихідну компенсацію при звільненні 3 867 973,64 грн, погашення компанією заборгованості з виплати премій за 2021-2023 рр. 11 137 014 грн)», - йдеться у звіті.

Також у документі зазначається, що сума утриманих податків склала 4 183 762,43 гривень, в тому числі військового збору 321 827,88 грн. Крім того, на медичне страхування звільненого чиновника було витрачено 40 142,28 грн.

При цьому у звіті не вказується причина виникнення заборгованості по премії у розмірі 11,1 млн грн, а також – чому ця заборгованість могла бути погашеною після звільнення чиновника. Крім того, не повідомляється, чи є дані виплати екс-голові НЕК остаточними або ж планується продовження цих виплати у наступному місяці.

Нагадаємо, що питання про рекордний розмір премії екс-голові «Укренерго» Кудрицькому розміром 40 млн грн після звільнення було порушено у Верховній Раді під час години запитань до уряду, і прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв уточнити деталі через Наглядову раду «Укренерго» та надати відповідь на офіційний запит. У свою чергу, Володимир Кудрицький називав факт виплати йому премії у 40 млн грн брехнею.

Як повідомлялося, 26 червня 2024 року був затриманий начальник департаменту безпеки «Укренерго» Сергій Тоцький за звинуваченням у розкраданні коштів НЕК на закупівлі бронежилетів. Згодом повідомлялося, що за даною справою йдуть допити Володимира Кудрицького, при цьому, згідно з окремою думкою судді Вищого антикорупційного суду від 13 серпня 2024 року, Кудрицький протидіяв представникам НАБУ та САП у справі щодо зловживань у закупівлі бронежилетів. 20 серпня 2024 року ВАКС зобов’язав НАБУ відкрити провадження щодо дій голови НЕК з приводу завдання державі збитків у розмірі 716 млн гривень.