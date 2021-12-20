У Верховній Раді пояснили яким буде механізм екологічного страхування для підприємств

У Верховній Раді зареєстрований законопроект Про екологічне страхування та гарантії відшкодування шкоди, завданої внаслідок діяльності, що становить підвищену екологічну небезпеку, № 6018-2.

Про це повідомила заступниця голови Екокомітету, депутатка Верховної Ради Олена Криворучкіна, одна з авторок законопроекту. Вона зазначила, що законопроект №6018-2, розроблений Комітетом з питань екологічної політики та природокористування на основі напрацювань і рекомендацій робочої групи, до складу якої входили депутати з інших комітетів (фінансового, правоохоронного, інфраструктури та інших). А також представники Державної екологічної інспекції України, Міндовкілля, громадських організацій у сфері захисту довкілля, фінансового ринку.

Вказаний законопроект впроваджує для підприємств, які здійснюють екологічно небезпечну діяльність, обов’язкове фінансове забезпечення щодо потенційних збитків, які можуть бути заподіяні довкіллю або третім особам під час їхньої роботи. Видами фінансового забезпечення можуть бути договір екологічного страхування або договір банківської гарантії.

"Закладена в основу законопроекту система фінансового відповідальності побудована таким чином, що вартість екологічного страхування та вартість банківської гарантії для підприємства-забруднювача буде складати не менше суми можливих заподіяних ним збитків. Таким чином, використання інструменту фінансового забезпечення фактично передбачає сплату своїх потенційних збитків наперед", - розповіла Олена Криворучкіна.

Депутатка додала, що на відміну від системи штрафів і збитків завданих довкіллю, які намагаються стягувати з підприємств-забруднювачів органи Державної екологічної інспекції України, прокуратури, СБУ, введення нової системи стане дієвим інструментом для стимулювання власників та інвесторів підприємств-забруднювачів. Адже при нарахуванні будь-яких збитків заподіяних довкіллю або наявності претензій з боку третіх осіб, з’ясування всіх обставин та доведення сум збитків покладається в першу чергу на фінансові установи, які оформили такому підприємству-забруднювачу договори екологічного страхування або договори банківської гарантії.

Крім цього, добропорядні підприємства не лише зменшують свої ризики господарської діяльності та бути звинуваченими у заподіянні шкоди третім особам, але й отримують додаткові можливості пов’язані з впровадженням еко-модернізації. Це є одним з кроків до зменшення викидів та скидів. Плюс забезпечуватиме виконання Україною взятих на себе зобов’язань зі зменшення темпів забруднення навколишнього природного середовища.

"На жаль, більшість представників бізнесу сприймають введення такої системи як додатковий податок, повністю розраховуючи на власні сили, інколи й на "авось", що нічого не трапиться. Однак, як показує життя, часто буває по-іншому і такі справи регулярно потрапляють до суду. Тому "екологічна страховка" не просто захистить потерпілу особу від діяльності недобросовісного підприємства, але й вбереже безпосередньо таке підприємство від судових позовів та претензій. Маємо надію, що депутати Верховної Ради підтримають проєвропейський курс України та проголосують за законопроект", - резюмувала заступниця голови Екокомітету.

Нагадаємо, що законопроект є альтернативним до проекту Закону України "Про екологічне страхування" № 6018-2, розробленого Кабміном на виконання Указу Президента України від 23.03.2021. Останнім було введено в дію Рішення РНБО "Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації". У документі одним з ключових завдань визначено розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту закону щодо екологічного страхування.

Серед авторів законопроекту № 6018-2: депутати Верховної Ради ІХ скликання - Олена Криворучкіна та Юрій Корявченков.