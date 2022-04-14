У Верховній Раді призупинена діяльність фракції ОПЗЖ

З фракції вийшли також два нардепи.

У Верховній Раді на закритому засіданні 14 квітня було оголошено про призупинення діяльності парламентської фракції "Опозиційна платформа – За життя".

Про це повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк.

"Оголошено рішення РНБО щодо призупинення діяльності ОПЗЖ та діяльності фракції ОПЗЖ у ВРУ", – йдеться у повідомленні.

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Железняк також повідомив, що 14 квітня з фракції вийшли народні депутати Дмитро Ісаєнко та Анатолій Бурміч. Окрім того, фракція відкликала Вадима Рабіновича з посади співголови та обрала очільником Юрія Бойка.

Нагадаємо, 13 квітня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив про ОПЗЖ, що "найближчим часом такої фракції в українському парламенті не буде".

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