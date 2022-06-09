У Верховній Раді пропонують позбавляти громадянства державних зрадників

До Верховної Ради України надійшов законопроєкт, який пропонує позбавляти громадянства державних зрадників.

Відповідний проєкт закону надійшов до українського парламенту в четвер, 9 червня.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт пропонує внести зміни до статті 111 Кримінального кодексу України щодо позбавлення громадянства України за державну зраду. Його автором є депутат Сергій Кузьміних.

"Абзац другий частини другою викласти у такій редакції: "караються позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна та позбавленням винних осіб громадянства України". Доповнити статтю приміткою такого змісту: "Примітка. У цій статті під позбавленням громадянства України слід розуміти припинення правового зв’язку між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках відповідно до підстав та порядку передбачених Законом України "Про громадянство України", - йдеться у проєкті закону.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію запровадження санкцій проти російського диктатора Володимира Путіна.

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