У Верховній Раді сталося задимлення: спалахнув та поплавився пульт для голосування, відео

НП трапилася на робочому місці народного депутата Артема Нагаєвського.

У четвер, 18 листопада, під час позачергового засідання Верховної Ради сталося задимлення пульта для голосування на робочому місці народного депутата від "Слуги народу" Артема Нагаєвського.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова парламентської фракції “Голос” Ярослав Железняк.

“Не всі пульти витримують позачергове засідання. Пульт депутата Нагаєвського здався. Гасили вогнегасником від депутата Черньова”, - написав він.

Через цей інцидент спікер парламенту Руслан Стефанчук оголосив перерву у роботі парламенту на 15 хвилин. Згодом було оголошено про дострокове завершення сьогоднішнього засідання Ради.

За словами Железняка, це сталося не тільки через пожежу на пульті нардепа, але й через дуже низьку явку - на засідання прийшли всього близько 245 депутатів.

"Позачергове засідання щодо фінансових питань достроково закрили Прийняли аж один закон (про страхування)", - написав Железняк.

Нагадаємо, від понеділка, 15 листопада, депутати у Верховній Раді працюватимуть за карантинними правилами, яких дотримуються всі держслужбовці в "червоних" карантинних зонах. Доступ до приміщення парламенту дозволений лише вакцинованим або ж тим, хто має негативний ПЛР-тест, тест на антиген, або довідку про одужання.

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