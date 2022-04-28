У Верховній Раді вимагають заборонити депутатам із ОПЗЖ заходити до парламенту 

Представники депутатської фракції “Партія “За майбутнє” наполягають на тому, щоб усі члени “Опозиційної платформи “За життя” ніколи більше не заходили до сесійної зали Верховної Ради. Незалежно від того, як вони переназвуть себе.

Відповідна постанова зареєстрована в парламенті депутатською групою “Партія "За майбутнє" разом з колегами.

За словами лідера партії “За майбутнє”, народного депутата Ігоря Палиці, ОПЗЖ мають взагалі зникнути з політичного майбутнього України.

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“Я не знаю, наскільки весь депутатський корпус до цього готовий. Наша заява зареєстрована і до пана Стефанчука, і до регламентного комітету. Їх необхідно позбавити депутатських мандатів. Російські колаборанти мають бути вигнані з парламенту України. За їхню колаборанську діяльність, за поїздки до москви і “рускій мір”, про який вони розповідають пану путіну. Відповідна постанова зареєстрована нами у Верховній Раді. Але на сьогодні немає такого закону, щоб це зробити. Але є можливість, щоб вони не брали участь у засіданнях ВР. Вони всі мають бути відсторонені від права рахуватися парламентарями та бути присутніми на засіданнях. У кого є совість – повинен скласти депутатські повноваження. Ми наполягаємо на тому, щоб усі представники ОПЗЖ ніколи більше не заходили до сесійної зали та взагалі зникли з політичного майбутнього України! Саме тому ми звернулися до голови ВР, щоб заборонити їм доступ до Верховної Ради. Вони є нашими ворогами, ми маємо це зрозуміти раз і назавжди!” - заявив Ігор Палиця в ефірі Єдиного марафону.

Як повідомлялося раніше, 19 березня РНБО припинили діяльність ОПЗЖ до закінчення воєнного стану, втім вже за місяць депутати перейменувалися та створили депутатський об'єднання "Платформа за життя та мир".

Лідер партії "За майбутнє" розповів про ініціативу щодо заборони займатися політикою депутатам від ОПЗЖ

Крім того, народним депутатам від фракції "ОПЗЖ", частина з яких перейшла на бік ворога, можуть заборонити брати участь у пленарних засіданнях Верховної Ради України та в роботі її органів.

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