У Верховній Раді з’явився новий депутат: що відомо

У Верховній Раді місце нещодавно померлого народного депутата від партії “Голос” Олега Макарова зайняв його колега по партії Іван Примаченко, який був 24-м у списку і не потрапив до парламенту на виборах 2019 року.

Про це повідомили у пресслужбі ЦВК.

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У повідомленні зазначили, що до Центральної виборчої комісії з Апарату Верховної Ради України надійшов документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата Олега Макарова.

ЦВК розглянула вказаний документ та визнала Івана Примаченка, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії “Голос” під № 24, обраним народним депутатом.

Що відомо про Івана Примаченка

Іван Примаченко народився 24 травня 1990 року у Донецьку. Закінчив Київський національний університет імені Шевченка, отримавши науковий ступінь магістра історії.

У 2014 році став співзасновником громадського проєкту масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Також він засновник студентського порталу найкращих вишів України “Лови Момент!”.

Іван Примаченко був членом наглядової ради аналітичного центру CEDOS та експертом групи “Реформа освіти та науки” Реанімаційного пакету реформ. Керівник першого проєкту масових онлайн-курсів в Україні “Університет онлайн”.

У 2018-19 роках навчався в Стенфордському університеті (США) за програмою The Ukrainian Emerging Leaders Program.

Нагадаємо, про смерть 59-річного народного депутата від “Голосу” Олега Макарова стало відомо 29 жовтня, причина смерті не повідомлялася.

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