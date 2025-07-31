ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1771
Час на прочитання
1 хв

У Верховній Раді почубилися депутати — відео

У Верховній Раді України сталася бійка між депутатами фракції «Слуга народу» Владленом Неклюдовим та Геннадієм Касаєм.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Засідання ВР

Засідання ВР / © Associated Press

Сьогодні, 31 липня, засідання Верховної Ради почалося із сутички народних депутатів.

Інцидент розгорівся перед початком розгляду президентського законопроєкту №13533, який стосується повернення повноважень НАБУ та САП.

Сутичка відбулася між двома депутатами від фракції «Слуга народу» — Владленом Неклюдовим та Геннадієм Касаєм.

Однак конфлікт швидко вичерпався. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав їх зайняти свої місця та стати до роботи.

Зазначимо, засідання Верховної Ради вперше за три роки повномасштабного вторгнення РФ до України транслювалося на офіційному YouTube-каналі.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в першому читанні та в цілому президентський законопроєкт № 13533 про посилення повноважень НАБУ.

Крім того, депутати підтримали пропозицію про невідкладне направлення цього законопроєкту на підпис.

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт, який обмежує роботу НАБУ та САП, а президент Володимир Зеленський підписав закон № 12414, який суттєво обмежував діяльність НАБУ та САП і підпорядковував їх генпрокурору.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
1771
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie