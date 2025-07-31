Засідання ВР / © Associated Press

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Сьогодні, 31 липня, засідання Верховної Ради почалося із сутички народних депутатів.

Інцидент розгорівся перед початком розгляду президентського законопроєкту №13533, який стосується повернення повноважень НАБУ та САП.

Сутичка відбулася між двома депутатами від фракції «Слуга народу» — Владленом Неклюдовим та Геннадієм Касаєм.

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Однак конфлікт швидко вичерпався. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав їх зайняти свої місця та стати до роботи.

Зазначимо, засідання Верховної Ради вперше за три роки повномасштабного вторгнення РФ до України транслювалося на офіційному YouTube-каналі.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в першому читанні та в цілому президентський законопроєкт № 13533 про посилення повноважень НАБУ.

Крім того, депутати підтримали пропозицію про невідкладне направлення цього законопроєкту на підпис.

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Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт, який обмежує роботу НАБУ та САП, а президент Володимир Зеленський підписав закон № 12414, який суттєво обмежував діяльність НАБУ та САП і підпорядковував їх генпрокурору.

Дата публікації 13:27, 31.07.25 Кількість переглядів 35 У Верховній Раді сталася сутичка між народними депутатами