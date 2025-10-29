У Верховній Раді з’явився новий депутат: що про нього відомо

Народний депутат України Дмитро Слинько / © Facebook-сторінка Дмитра Слинька

Реклама

Центральна виборча комісія України офіційно зареєструвала Дмитра Слинька народним депутатом від партії «Слуга народу». Він зайняв місце Анни Колісник, яка достроково склала свої повноваження.

Про це повідомляє офіційний сайт ЦВК.

До установи надійшла постанова парламенту від 21 жовтня 2025 року про припинення повноважень Колісник. Вона була обрана до парламенту на позачергових виборах 2019 року за списком партії «Слуга народу» та подала особисту заяву про складання мандата.

Реклама

Після цього до ЦВК звернувся Слинько, який був наступним у виборчому списку партії. Він подав заяву та всі необхідні документи для реєстрації.

«Відтак, комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України Дмитра Слинька, включеного до виборчого списку політичної партії 'Слуга народу' під №151», — зазначили у повідомленні.

Хто такий Дмитро Слинько?

Дмитро Слинько — український журналіст і редактор із багаторічним досвідом у національних медіа. Працював у виданнях «Інтерфакс-Україна», «Фокус», «Кореспондент», «Економічні відомості» та «Діло».

2019 року він був включений до виборчого списку партії «Слуга народу» під №151 як безпартійний кандидат. Після складання повноважень Колісник ЦВК офіційно зареєструвала Слинька народним депутатом України.

Реклама

До слова, після вбивства нардепа Андрія Парубія у вересні, ЦВК визнала обраною народною депутаткою України Тетяну Чорновол. Однак вона служить у війську і відмовилася перейти на роботу до парламенту.