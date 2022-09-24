У відповідь на звинувачення України в Ірані відхрестилися від постачання дронів-камікадзе до РФ

В Ірані відповіли на звинувачення з боку України щодо постачання до Росії своїх дронів-камікадзе. Там усе спростували та заявили про "вплив третіх країн".

Так, прессекретар МЗС Насер Канані заявив, що шкодує про погіршення дипломатичних відносин між Іраном та Україною.

Про це повідомляє Tasnim.

"Це рішення ґрунтується на непідтверджених повідомленнях та викликане створенням медійного простору іноземними сторонами", – сказав речник іранського дипвідомства.

Він також запевнив, що Тегеран начебто дотримується нейтралітету у війні Росії проти україни. Повідомляється, що очільник іранського МЗС провів низку зустрічей з зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим, щоб "допомогти у вирішенні кризи".

"Канані порадив уряду цієї країни (України – ред.) уникати впливу третіх країн, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 вересня, Україна вирішила позбавити посла Ірану акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипперсоналу посольства цієї країни в Києві. Це сталося після того, як російські окупанти застосували для ударів по території України дрони-камікадзе іранського виробництва.

Злочин і кара: Україна не залишила без відповіді напад дронів-камікадзе із Ірана

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