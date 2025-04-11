Система Patriot / © portal.lviv.ua

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У вільного світу є 10 систем Patriot, зараз потрібні політичні рішення, щоб вони працювали заради миру.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні групи «Рамштайн».

«Наші люди, наші діти під ударами в багатьох, багатьох містах і селах: Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Полтава, Миколаїв, Запоріжжя, Суми, Харків, Одеса, Чернігів та багато інших. Усі вони потребують захисту від російських ракет. Ви знаєте, що в Україні є дефіцит систем ППО. Ви знаєте, що системи Patriot можуть ефективно захищати від балістичних загроз. Ви також знаєте, що ми змушені переміщувати ті системи, які маємо, по країні, щоб хоча б тимчасово надати захист різним містам. І ви знаєте, що трапляється, коли навіть одна система виходить із ладу: це означає втрачені життя», — сказав Зеленський.

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Президент зазначив, що свою здатність бути терористичною державою Росія сприймає як свою перевагу.

«І ми маємо позбавити їх цієї здатності — їхньої впевненості в тому, що вбивства можна сприймати легковажно. Я прошу вас зосередити увагу передусім на ППО для України. Нам справді це потрібно. Десять систем Patriot — у вільного світу вони є. Зараз потрібні політичні рішення, щоб ці системи працювали заради миру. Нам потрібен цей результат», — він.

Зеленський додав, що просто зараз міністр оборони України перебуває у Брюсселі. Він представить найбільш нагальні потреби щодо постачання на фронт.

«Але я прошу вас не зосереджуватися лише на поточних або короткострокових потребах — нам потрібна чітка довгострокова стратегія безпеки», — резюмував президент.

Нагадаємо, на засіданні «Рамштайну» Борис Пісторіус заявив, що союзники по всьому світу шукають для України системи ППО.