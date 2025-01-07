У Вінниці помер батько колишнього прем'єра Гройсмана

На 78-му році життя помер Борис Ісаакович Гройсман.

У Вінниці помер Михайло Гройсман — батько відомого політика Володимира Гройсмана. Чоловік був депутатом міськради та активним громадським діячем.

Про це повідомив Володимир Гройсман у своїй соціальній мережі.

"Мій Батько, мій Друг. Дякую тобі за все. Люблю тебе. Спочивай з миром. Світла пам’ять, мій рідний", — написав він.

Депутат міськради Роман Аксельрод повідомив, що Борис Гройсман помер 6 січня. Прощання відбудеться 10 січня у залі "Реквієм".

Борис Гройсман, уродженець Вінниці, народився 22 серпня 1946 року. Трудову діяльність розпочав у 1962 році токарем, а після служби в армії здобув освіту технолога. З 1990 року очолював кооператив "Школяр", а з 1994 року керував приватним підприємством "Юність". Тричі обирався депутатом Вінницької міської ради: у 2002-2006, 2010-2015 та 2015 роках. Мати Володимира Гройсмана померла у 2000 році.

Нагадаємо, у ДТП загинув депутат Київради Сергій Мамоян. Мамоян обіймав посаду заступника голови постійної комісії з питань транспорту, зв'язку та реклами.

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