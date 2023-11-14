У Вінниці зібрали підписи за петицію, яка забороняє політикам і чиновникам піаритись на допомозі ЗСУ за кошти вінничан

Відповідна петиція розміщена на сайті Єдиної системи місцевих петицій, - повідомляють місцеві ЗМІ.

Автор петиції засновник Благодійного Фонду «Український Альянс» Микола Філонов.

«Спрямовувати на потреби справи захисту України кошти платників податків (гроші бюджету громади) – обов’язок, а не привілей органів місцевого самоврядування», – йдеться у петиції.

Водночас, як стверджує Микола Філонов: «У Вінниці почастішали випадки, коли всі заслуги щодо перерахування коштів місцевого бюджету на потреби ЗСУ, передачу закупленої коштом громади допомоги, приписують собі приватні особи та політики, які не мають юридичного і фактичного відношення ані до самоврядних структур, ані до державної влади, ані до територіальної громади Вінниці».

Автор петиції переконаний, що ситуація, коли за рахунок платників податків відбуваються спроби заробити політичні бали не темі допомоги ЗСУ, в розпал повномасштабної війни – неприпустима.

У зв’язку з цим Микола Філонов звернувся до депутатів Вінницької міської ради з пропозицією ухвалити такі рішення:

* На офіційних ресурсах Вінницької міськради вказувати, за які кошти була придбана допомога українській армії – бюджетні, спонсорські, міжнародні гранти, міжнародної допомоги, або приватні.

* Зобов’язати Департамент у справах засобів масової інформації та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради взяти під контроль поширення зазначеної інформації та відповідно реагувати на повідомлення в ЗМІ, в яких міститься недостовірна, чи неповна інформація про таку допомогу.

* Рекомендувати міському голові міста Вінниці вказувати джерела фінансування такої допомоги на власних інформаційний майданчиках у соцмережах, месенджерах, телебаченні, коментарях ЗМІ.

«Вінничани, які віддають останнє фронту, заслуговують на те, щоб муніципальна влада їхнього міста поводила себе з ними чесно», – зазначив в зверненні Микола Філонов.

Петиція достроково отримала необхідну кількість голосів і передана на розгляд Вінницької міської ради.