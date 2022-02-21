У випадку визнання Путіним "ЛДНР" ЄС розгляне санкції проти Росії - Боррель

Боррель також від імені Євросоюзу закликав очільника Кремля не визнавати фейкових республік.

Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що якщо Путін визнає "ЛДНР", то у такому випадку Євросоюз може розглянути санкції проти РФ.

Про це він сказав на брифінгу у Брюсселі після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, пише "УНІАН".

Боррель також від імені Євросоюзу закликав президента Російської Федерації не визнавати незалежність окупованих Росією окремих районів Донецької та Луганської областей.

"Ми закликаємо президента Путіна поважати міжнародне право стосовно Мінських домовленостей і очікуємо від нього, що він не визнаватиме незалежність Луганської і Донецької областей. І ми готові відреагувати сильним об`єднаним фронтом у випадку, якщо він вирішить це зробити", - заявив високий представник ЄС.

Нагадаємо, 15 лютого Держдума Росії підтримала звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами. Верховна Рада, своєю чергою, ухвалила постанову про звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів держав світу щодо невизнання самопроголошених фейкових республік.

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