У Вірменії політсила, яку очолює експрезидент, не визнає результати виборів до парламенту

"Опубліковані ЦВК результати голосування є спірними та не вселяють довіри", — заявили у колишнього президента.

Очолюваний експрезидентом Вірменії Робертом Кочаряном передвиборчий блок "Вірменія" не визнає результати пройшли 20 червня виборів до парламенту.

Про це пише "Інтерфакс".

"Опубліковані ЦВК результати голосування є спірними та не вселяють довіри. Ці результати суперечать процесам в суспільному житті, які спостерігалися останні вісім місяців. Багатолюдні мітинги опозиційних сил в передвиборчий період, нечисленні заходи влади, криза довіри в країні говорять про зовсім інші настрої", — йдеться в заяві.

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Політсила вважає, що серйозною підставою для браку довіри служать сотні повідомлень з виборчих дільниць про фальсифікації.

"Блок" Вірменія "ставить завдання ретельно вивчити передбачувані і зафіксовані порушення. І поки всі ці спірні питання не знайшли вичерпних відповідей, ми не будемо визнавати підсумки виборів", — резюмують прихильники експрезидента в заяві.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про відставку для проведення позачергових парламентських виборів.

Нагадаємо, криза в Вірменії почався 25 лютого. Люди вийшли на вулиці міста на тлі заяви глави уряду про спробу військового перевороту в країні. Таку думку Пашинян висловив після того, як Генштаб Збройних сил зажадав відставки не тільки прем'єр-міністра, але і всього уряду після звільнення їх першого заступника начальника Тирана Хачатряна.

Зауважимо, що у Вірменії відбувалися масові протести, організовані опозицією з вимогою відставки Пашиняна. Мітингувальники звинувачували його в відповідальності за поразку в недавньому збройному протистоянні з Азербайджаном в Нагірному Карабасі та в нинішній економічній кризі в країні.

Додамо, що президенти Росії, Азербайджану і прем'єр-міністр Вірменії підписали заяву, згідно з яким з 10 листопада 2020 оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабасі.

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