У Вірменії затвердили результати виборів: після перемоги Пашиняна розгорівся скандал, опозиція протестує

Нікол Пашинян. / © Associated Press

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Центральна виборча комісія Вірменії опублікувала остаточні результати виборів, які відбулися 7 червня. До парламенту проходять лише три політичні сили.

Про це повідомила вірменська служба «Радіо Свобода».

Переможцем офіційно стала партія» Громадянський договір» чинного прем’єр-міністра Нікола Пашиняна. За неї проголосували 49,74% виборців. Політсила може одноосібно сформувати новий уряд, адже отримала 61 зі 101 місця в парламенті.

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Також прохідний бар’єр подолали також дві проросійські партії. Так, «Сильна Вірменія» мільярдера-опозтиціонера Самвела Карапетяна отримала 23,27%. Блоку «Вірменія» екс-президента Роберта Кочаряна свої голоси віддали 9,92% вірменців.

У Центрвиборчкомі стверджують, що партія «Процвітаюча Вірменія» бізнесмена Гагіка Царукяна, як і ще 14 політичних сил, які брали участь у виборах, не подолала 4-відсотковий бар’єр для проходження до парламенту, набравши 3,9893% голосів.

Опозиція протестує — що відомо

Вірменська позиція провела протест із вимогою анулювати результати та оголосити нові вибори. Опозиціонери заявляють, мовляв під час голосування та виборчої кампанії нібито «мали місце систематичні та широкомасштабні порушення виборчого законодавства».

Учасник протесту, боксер Ізраїль Акобкохян, одягнений у футболку із зображенням «фюрера» РФ Володимира Путіна, оголоси голодування до нових виборів.

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Нагадаємо, фаворитом Кремля на голосуванні у Вірменії був опозиціонер Самвел Карапетян. Саме тому результати виборів розлютили Москву. Кремлівська влада не поспішала вітати Пашиняна, бо нібито їм відомо про «численні порушення», а тому «важливо дочекатися офіційних підсумків голосування».

Аналітики ISW наголошують, що перемога Нікола Пашиняна довела Кремль до сказу. Тепер Кремль хоче делегітимізувати їхні результати. Аналогічну кампанію Москва проводила після перемоги Маї Санду на виборах у Молдові 2024-го.

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